Парламент Італії остаточно схвалив військову допомогу Україні в 2024 році

Палата депутатів парламенту Італії остаточно затвердила рішення уряду щодо надання військової допомоги Україні у 2024 році.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє ANSA.

За це рішення проголосували 218 депутатів з 400 членів нижньої палати парламенту Італії.

Раніше декрет італійського уряду щодо надання військової допомоги Україні у 2024 році підтримав Сенат.

Відповідне рішення уряду продовжує дозвіл Рима на передачу військових активів Києву до 31 грудня 2024 року відповідно до міжнародних зобов’язань Італії щодо допомоги Україні в боротьбі з вторгненням РФ.

Перед цим нижня палата італійського парламенту проголосувала за резолюцію про продовження військової підтримки України.

У грудні Рада міністрів Італії підтримала продовження на ще один рік – до кінця 2024-го – повноважень, які дозволяють їй надавати військову та військово-технічну допомогу Україні.

Нагадаємо, рішення про надання Україні військової допомоги ухвалив ще попередній уряд Італії на чолі з Маріо Драгі. Після приходу восени 2022 року до влади прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні її Рада міністрів вирішила продовжити ці повноваження на 2023 рік.

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