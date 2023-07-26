Партію померлого Берлусконі очолить Антоніо Таяні

Італійську партію Forza Italia, яку очолював померлий експрем’єр Сільвіо Берлусконі, замість нього тимчасово очолить Антоніо Таяні, чинний міністр закордонних справ.

Про це повідомляє ANSA, пише “Європейська правда”.

Національна рада Forza Italia (“Вперед, Італіє”) 15 липня одностайно проголосувала за те, щоби Таяні очолив політсилу до скликання нового з’їзду.

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“Не просто бути лідером політичного руху, головою якого протягом майже 30 років був Сільвіо Берлусконі. Можу лише гарантувати мою відданість, рішучість і прагнення втілити у життя всі його мрії”, – прокоментував Таяні.

Під час зібрання партійці також вшанували померлого лідера кількома хвилинами оплесків замість хвилини мовчання.

Нагадаємо, 86-річний експрем’єр Сільвіо Берлусконі помер у міланській лікарні 12 червня. Прощатися з ним у Мілані прийшли тисячі людей.

Берлусконі, який очолював три італійські уряди з 1994 по 2011 рік, більшість італійців вважають найвпливовішою фігурою в країні за останні десятиліття, але й досі не мають спільної думки щодо того, чи був цей вплив позитивним чи негативним для країни.

Політик відомий дружбою з президентом РФ Владіміром Путіним і відзначився неоднозначними заявами щодо України. Зокрема, у жовтні 2022 року він заявляв, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю і натомість пропонуватимуть лише допомогу у відновленні.

Перед цим Берлусконі сказав, що до війни проти України “Путіна підштовхнув російський народ, партія, його міністри”, а метою вторгнення було начебто утворити в Києві уряд “гідних людей”.

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