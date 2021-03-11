«Паспорти здоров’я». Якими будуть «пропуски» для подорожей

Подорожі під час пандемії кардинально змінилися. Країни ЄС планують провадити «пропуски» для подорожей.

Тепер обов’язково потрібно регулярно перевіряти правила в’їзду в ту чи іншу країну: у кожної держави — свої вимоги. Які до того ж можуть часто змінюватися.

Хтось забув вдома роздруківку з результатом ПЛР-тесту на COVID, а когось через відсутність документів навіть не випускають з аеропорту — такі проблеми виникають часто. Обговорюють одне з рішень — так звані «паспорти здоров’я». Їх також називають «імунними паспортами» або «цифровими паспортами».

Думка експерта. Ідея ввести в обіг так звані «паспорти здоров’я» розглядається як безальтернативне рішення, щоб «розморозити» повітряні перевезення пасажирів. Про це в коментарі РБК-Україна говорить адвокат і фахівець з авіаційного права Олексій Бурчевський.

«Причини появи такого документа досить очевидні. У різних країнах абсолютно різні системи охорони здоров’я, де інформація про вакцинацію або наявність імунітету до тієї чи іншої хвороби записується дуже різними способами. А авіакомпанії і прикордонні служби об’єктивно не мають інструментарію для верифікації тієї чи іншої медичної інформації», — говорить він.

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За його словами, є необхідність в наявності якогось єдиного документа, який би мав однакову силу в різних країнах, щось схоже на апостиль.

«Враховуючи загальну цифровізацію, бажано, щоб вся інформація зчитувалася електронно, як у звичайному паспорті. Звідси — розмови про ведення так званого „паспорта здоров’я“ або „паспорта імунітету“», — додає експерт.

У чому різниця між таким документом і «паспортами про COVID-вакцинацію». «Імунний паспорт» і «паспорт вакцинації» — різні поняття, зазначає комерційний директор Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Геннадій Зубко.

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«Свідоцтво про вакцинацію використовується тільки при перетині кордону, а ось „імунний паспорт“ свідчить про наявність імунітету проти COVID-19. Останній і пропонується видавати людям, які перехворіли на коронавірус», — пояснює він.

Які недоліки «паспортів». Поки що не зовсім зрозуміло, як будуть подорожувати ті, у кого немає смартфона або доступу до Інтернету. Конфіденційність персональних і медичних даних теж може бути в будь-який момент порушена, відзначають експерти. Також не виключаються збої в роботі системи і «людський фактор» під час проходження прикордонного контролю.

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