“Патріота” Газманова затримали на кордоні в Італії

Відомого російського співака Олега Газманова, який не приховує свою пропутінську позицію і виступає в окупованому Криму, Донецьку і Луганську, разом з сім’єю затримали на кордоні в Італії для обшуку.

Про це Россмі розповіла дружина Газманова Марина.

“Не встигли отримати валізи, як відразу нас направили на огляд в поліцію. Я ніколи не бачила, щоб так ретельно обшукували. Що шукали?” – дивується дружина Газманова.

Вона каже, що з її чоловіком поводилися грубо.

“Молодий італієць безцеремонно на італійському кинув Олегу фразу, мовляв подай йому з шафи рукавички, щоб він не забруднився в наших сумках. Олег оком не повів, суворо і мовчазно спостерігав за витрушування наших речей на стіл”, – розповіла Марина Газманова виданню 7днів.

Також жінку обурило, що обшуку піддалася і їхня дочка Маріанна.

“Я спробувала взяти телефон, щоб подзвонити таксисту, який нас чекав уже довгий час. Але митник вихопив у мене телефон. Що вони шукали, хто знає? Це випадковість, нові правила в Італії, підкажіть?

Звичайно, вони розчаровано нічого у нас не знайшли , потім він довго вносив щось в комп’ютер. Відчуття канікул і свята зникло. Хотілося б вірити, що це одиничний випадок! “, – обурилася Газманова.

Користувачів мережі цей епізод насмішив. “Справжній патріот” Газманов разом з сім’єю захотів свята в Італії. Не поталанило. Але є Кримнаш, чому простить …, вибачте, не хочуть відпочивати в колисці Русі, а рвуться на загниваючий захід. Душа патріота хоче свободи? “, – запитують вони.

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