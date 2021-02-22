Переїзд між регіонами Італії заборонено до 27 березня

Заборону на переїзд між регіонами в Італії продовжено до 27 березня 2021. Також заборонено відвідувати родичів, що живуть у червоній зоні.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

До 27 березня 2021 року заборонено переїзд між різними регіонами Італії, або автономними провінціями, як на вїзді, так і на виїзді.

Винятком є ті ж випадки, які діяли до цього. Ви можете перетинати межі регіонів по роботі, за станом здоров’я, або у термінових випадках. Причину вашої поїздки повинен підтверджувати автосертифікат.

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Дозволено повернення у місце проживання, або прописки.

До 5 березня діє правило попередньої урядової постанови Dpcm, що дозволяє:

у жовтих регіонах та муніципалітетах Італії один раз на день відвідати друзів чи родичів в межах регіону.

у помаранчевих регіонах та муніципалітетах Італії один раз на день відвідати друзів чи родичів, лише в межах вашії комуни.

комендантська година діє з 22 до 5 ранку.

в автомобілі можуть їхати двоє людей однієї сім’ї із “неповнолітніми віком до 14 років, над якими такі особи здійснюють батьківський авторитет, а також інваліди або самодостатні особи, які проживають разом”.

у червоних регіонах, відвідання друзів та родичів забороняється.

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