Платний в’їзд до Венеції: нові умови та продовження до 2025 року

Італійська Венеція продовжує дію платного в’їзду до міста до 2025 року, видозмінюючи систему оплати та збільшуючи кількість днів, коли туристам доведеться сплачувати вхідний податок. Про зміни повідомила влада Венеції, зокрема, мер міста Луїджі Бруньяро, який зазначив, що новий збір покликаний допомогти місту впоратися з надмірним туризмом та зменшити наплив відвідувачів під час пікових днів.

Ключові аспекти нової системи платного в’їзду

Нова пілотна програма стартує 18 квітня 2025 року і триватиме до 27 липня. У цей період плату за в’їзд стягуватимуть щоп’ятниці, а також у вихідні та святкові дні. Загалом передбачено 54 дні, протягом яких діятиме збір на вхід до міста.

Для тих, хто не забронював місця заздалегідь, вартість в’їзду становитиме 10 євро, що вдвічі більше, ніж звичні 5 євро. Збір діятиме в період пікового часу — з 8:30 до 16:00, коли у Венеції особливо багато туристів.

Хто звільняється від сплати

Пільгові умови передбачені для резидентів, місцевих жителів, студентів, працівників міста та туристів, які мають підтверджене бронювання у готелях Венеції. Це дозволяє місцевій владі контролювати потік туристів та забезпечувати зручність для жителів міста.

Доходи та додаткові заходи

За результатами першого тестового етапу, що завершився у липні минулого року, збір приніс до бюджету Венеції 2,4 мільйона євро. Крім того, з червня у місті набули чинності нові правила, що обмежують розмір туристичних груп до 25 осіб та забороняють використання гучномовців у громадських місцях.

Таким чином, влада Венеції продовжує вживати заходів для захисту міста та його унікальної культурної спадщини від надмірного потоку туристів.

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