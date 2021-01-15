Згідно нового указу DPCM покликаному боротися із пандемією коронавіруса, 15 січня 2021, визначено нові кольорові зони ковід-ризику в Італії.

Італія знову була поділена на три кольорові зони ковід-ризику.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Указ діятиме до 5 березня 2021, проте, у випадку погіршення епідеміологічної ситуації, регіони можуть завчасно змінити сій колір.

Новий поділ на зони на зони вступає в силу з неділі, 17 січня.

Зони ковід-ризику в Італії

У жовтій зоні (на даний час): Trento, Molise, Campania, Basilicata, Sardegna і Toscana.

9 регіонів та автономних провінцій – помаранчеві (на даний час): Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto.

У червоній зоні (на даний час): Bolzano, Lombardia e Sicilia

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ОСНОВНІ ПРАВИЛА НОВОГО DPCM

• катання на лижах заборонено до 15 лютого,

• спортивні та тренажерні зали закриті до 5 березня.

• Після 18:00 барам заборонено продавати їжу та напої на виніс

• Заборонено переїзд між регіонами, навіть якщо вони перебувають в жовтій зоні

• Відновлюється робота у середній школі, але їх наповненість становитиме не більше ніж на 50%.

• Відкриваються музеї у жовтій зоні.

• Подорожуючі, які прибули із ЄС, більше не повинні проходити карантин, їм буде достатньо за 48 годин зробити швидкий тест на коронавірус.

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