Поділ Італії на зони ковід-ризику із 22-28 березня

З понеділка 22 березня 2021 поділ регіонів Італії на зони ковід-ризику пройшов наступним чином: жоден регіон не перебуває в білій чи жовтій зоні. Інші поділені між червоною та помаранчевою.

Проте, в ряді помаранчевих регіонів, введено локальні червоні зони із високим рівнем ризику зараження коронавірусом. У них введено суворіші обмежувальні заходи, ніж у решті регіону.

Зокрема, такі локальні червоні зони є в Тоскані, Абруццо, Сардинії та Калабрії.

Ось кольори регіонів з понеділка 22 березня.

Читайте також: Чи дозволено влаштовувати пікніки в парках Італії під час карантину

🔴🔴ЧЕРВОНА ЗОНА 🔴🔴

У червоній зоні з понеділка перебувають 9 регонів і одна автономна провінція:

Кампанія, Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Лаціо, Ломбардія, Марке, П’ємонт, Апулія, Венето та автономна провінція Тренто.

🟠🟠ПОМАРАНЧЕВА ЗОНА 🟠🟠

10 областей та одна автономна провінція позначені помаранчевим коліром:

Сардинія, Молізе, Валле д’Аоста, Умбрія, Сицилія, Тоскана, Лігурія, Калабрія, Базіліката, Абруццо та автономна провінція Больцано.

Читайте також: “Поки що сидимо вдома”: Головний лікар України про вакцинацію для подорожей

🔴 ЛОКАЛЬНІ ЧЕРВОНІ ЗОНИ 🔴

У Тоскані, у ряді комун, введено червоні зони на локальному рівні. Це провінції Прато, Пістоя, Ареццо.

Окрім того, червоними є сім муніципалітетів Версілія, а також Емполезе Вальдельса і Вальдарно Інферіоре, а в Мареммі – червоними є муніципалітети Гроссето, Скарліно, Кастель-дель-Піано, Арчідоссо та П’янкастаньяйо.

В Абруццо залишилися в червоній зоні Монтесільвано та Сітта Сант’Анджело.

Регіон Молізе перебуває в помаранчевій зоні, але в Кампобассо до 31 березня очне навчання призупинено у школах усіх рівнів.

На Сардинії два муніципалітети в червоній зоні – Саррох та Сіндія.

На Калабрії, в муніципалітетах Бісіньяно і Каріаті, в провінції Козенца і Само, в провінції Реджо-Калабрія, діють обмеження червоної зони до 31 березня 2021 року.

Для муніципалітету Соріанелло, в провінції Вібо Валенсія, червону зону продовжено до 24 березня. А муніципалітети Петілія Полікастро, Сан Нікола да Крисса та Піані ді Акваро та Піміноро (Оппідо Мамертіна) червоні до 28 березня.

Губернатор Сицилії постановив, що до 30 березня в червоній зоні перебувають: Шакка (Агрідженто), Регалбуто (Енна), Кальтаніссетта, Пальма ді Монтекіаро (Ag), Кальтавутуро (Pa) і Скіклі (Rg)).

Нагадую, що на католицький Великдень 3, 4 та 5 квітня, уся територія Італії повністю перейде в червону зону.

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторінку у Facebook , або сторінку в Instagram та слідкуйте за публікаціями.