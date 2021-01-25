Поділ Італії на зони ковід-ризику із 24 січня 2021

Міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца підписав новий указ що змінює зони ковід-ризику захворювання коронавірусом.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

🟡У жовтій зоні: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana.

🟠Помаранчевий зоні ковід-ризику: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta.

🔴У червоній зоні: Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

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Цей поділ на зони ковід-ризику буде чинним до 31 січня.

Колір регіону надається на основі показника заразності Rt. Якщо він два тижні підряд є нижчим одиниці, регіон переходить в зону із нижчим ризиком.

⚕️Показник Rt по регіонах за минулий тиждень:

Molise (1,38),

Sicilia (1,27), Valle d’Aosta (1,12),

Basilicata (1,12),

Puglia (1,08),

Umbria (1,05),

Abruzzo (1.05),

Piemonte (1.04),

Provincia autonoma di Bolzano (1.03),

Calabria (1.02),

Liguria (0,99),

Marche (0,98),

Toscana (0,98),

Emilia Romagna (0,97),

Sardegna (0,95),

Lazio (0,94),

Provincia autonoma di Trento (0,9),

Friuli Venezia Giulia (0,88),

Lombardia (0,82),

Veneto (0,81)

Campania (0,76).

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Нагадуємо, 27 грудня в Італії почалася кампанія по вакцинації від коронавірусу одночасно із іншими країнами ЄС.

Вакцинацію в Італії почнуть із медиків та літніх людей, які живуть у будинках престарілих.

Далі – людей із групи ризику, тобто пацієнтів із хронічними захворюваннями, пізніше – представників органів правопорядку.

Планується дати можливість вакцинації усьому населенню країни, по спадаючій за віком.

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