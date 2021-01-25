Поділ Італії на зони ковід-ризику із 24 січня 2021

Міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца підписав новий указ що змінює зони ковід-ризику захворювання коронавірусом.
Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.
🟡У жовтій зоні: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana.
🟠Помаранчевий зоні ковід-ризику: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta.
🔴У червоній зоні: Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.
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Цей поділ на зони ковід-ризику буде чинним до 31 січня.
Колір регіону надається на основі показника заразності Rt. Якщо він два тижні підряд є нижчим одиниці, регіон переходить в зону із нижчим ризиком.
⚕️Показник Rt по регіонах за минулий тиждень:
- Molise (1,38),
- Sicilia (1,27), Valle d’Aosta (1,12),
- Basilicata (1,12),
- Puglia (1,08),
- Umbria (1,05),
- Abruzzo (1.05),
- Piemonte (1.04),
- Provincia autonoma di Bolzano (1.03),
- Calabria (1.02),
- Liguria (0,99),
- Marche (0,98),
- Toscana (0,98),
- Emilia Romagna (0,97),
- Sardegna (0,95),
- Lazio (0,94),
- Provincia autonoma di Trento (0,9),
- Friuli Venezia Giulia (0,88),
- Lombardia (0,82),
- Veneto (0,81)
- Campania (0,76).
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Нагадуємо, 27 грудня в Італії почалася кампанія по вакцинації від коронавірусу одночасно із іншими країнами ЄС.
Вакцинацію в Італії почнуть із медиків та літніх людей, які живуть у будинках престарілих.
Далі – людей із групи ризику, тобто пацієнтів із хронічними захворюваннями, пізніше – представників органів правопорядку.
Планується дати можливість вакцинації усьому населенню країни, по спадаючій за віком.
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