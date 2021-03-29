Поділ Італії на ковід-зони з 30 березня по 6 квітня

На основі статистики поширення коронавірусу, В Італії визначено нові кольори регіонів, які будуть дійсними до 6 квітня 2021.

Цього разу зміна ковід-зон відбудеться не із понеділка, а із вівторка, бо саме 30 березня завершується дія попередньої постанови міністра здоров’я Італії Роберто Сперанса.

Новий переділ передбачає лише помаранчеву та червону зони.Ось якими будуть кольори регіонів на пасхальний тиждень.

Гарні новини для регіону Лаціо. Показник заразності RT опустився нижче одиниці, тому регіон переходить із червоної у помаранчеву зону. В той час як Калабрія, Тоскана і Валле Д’Аоста стали червоними.

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РЕГІОНИ ІТАЛІЇ У ПОМАРАНЧЕВІЙ ЗОНІ

Liguria, Umbria, Molise, Sicilia, Abruzzo, Sardegna i provincia di Bolzano.

РЕГІОНИ ІІТАЛІЇ У ЧЕРВОНІЙ ЗОНІ

Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Campania, Piemonte e provincia autonoma di Trento, Calabria, Toscana i Val d’Aosta.

Нагадую, що 3, 4 і 5 квітня, на католицький Великдень, щоб запобігти скупчення людей під час святкування, вся Італія вважатиметься червоною зоною.А тим часом, італійський уряд обговорює наступну постанову DPCM, яка регулюватиме карантинне життя у країні після шостого квітня.

Новина, уже підтверджена прем’єр-міністром Маріо Драгі, – після католицького Великодня запрацюють дитсадки і школи до першого класу середньої школи, навіть у червоній зоні.

Всі інші обмеження ймовірно будуть підтверджені.

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