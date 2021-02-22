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Поділ Італії на ковід-зони із 21 до 28 лютого 2021

Як це стається на початку кожного тижня, на основі статистичних показників поширення коронавірусу в Італії, регіони країну було поділено на кольорові ковід-зони.

🔴Червона ковід-зона🔴

У червону зону небезпеки зараження коронавірусом не увійшов жоден регіон Італії.

Проте, регіони Umbria і Provincia di Bolzano перевели окремі комуни у червону зону підвищеного ризику у зв’язку із поширенням мутованих штамів Covid-19.

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🟠Помаранчеві ковід-зони🟠

У помаранчеву зону увійшли:Abruzzo, Liguria, Bolzano, Trento, Toscana, Umbria, Campania, Emilia Romagna e Molise.

🟡Жовті ковід-зони🟡

У жовту зону увійшли:Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle Aosta e Veneto.

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⚪️Біла ковід-зона⚪️

У білу зону не увійшов жоден регіон Італії.

Нагадуємо,

На початку 2021 року в Італії почалася масова програма безкоштовного щеплення від коронавірусу.

В першу чергу вакцинують медичних працівників, мешканців і персонал будинків престарілих, щоб охопити людей з більш високими факторами ризику.

За ними ідуть працівники сфери освіти та органів правопорядку.

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