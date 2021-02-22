Як це стається на початку кожного тижня, на основі статистичних показників поширення коронавірусу в Італії, регіони країну було поділено на кольорові ковід-зони.

Червона ковід-зона

У червону зону небезпеки зараження коронавірусом не увійшов жоден регіон Італії.

Проте, регіони Umbria і Provincia di Bolzano перевели окремі комуни у червону зону підвищеного ризику у зв’язку із поширенням мутованих штамів Covid-19.

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Помаранчеві ковід-зони

У помаранчеву зону увійшли:Abruzzo, Liguria, Bolzano, Trento, Toscana, Umbria, Campania, Emilia Romagna e Molise.

Жовті ковід-зони

У жовту зону увійшли:Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle Aosta e Veneto.

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Біла ковід-зона

У білу зону не увійшов жоден регіон Італії.

Нагадуємо,

На початку 2021 року в Італії почалася масова програма безкоштовного щеплення від коронавірусу.

В першу чергу вакцинують медичних працівників, мешканців і персонал будинків престарілих, щоб охопити людей з більш високими факторами ризику.

За ними ідуть працівники сфери освіти та органів правопорядку.

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