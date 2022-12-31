Сьогодні зранку 31 грудня у віці 95 років помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI, повідомили у Ватикані.

“З сумом повідомляю вам, що Папа-емерит Бенедикт XVI помер сьогодні о 9:34 в монастирі Mater Ecclesiae у Ватикані. Додаткова інформація буде надана найближчим часом”, — сказано в офіційному повідомленні.

Бенедикт XVI займав апостольський престол з 2005 по 2013 рік. 11 лютого 2013 року Бенедикт XVI оголосив, що через погіршення здоров’я зречеться престолу. До цього востаннє Папа Римський оголошував про своє добровільне зречення від престолу 1415 року. Тоді престолу зрікся Григорій XII.

28 грудня чинний Папа Римський Франциск повідомив, що стан здоров’я його попередника різко погіршився. 30 грудня кардинал Анджело де Донатіс організував месу із молитвою за здоров’я Бенедикта XVI.

У Ватикані повідомили, що віддати шану колишньому понтифіку можна буде в базиліці Святого Петра, починаючи від 2 січня.

“З ранку понеділка, 2 січня 2023 року, тіло Папи Бенедикта XVI буде в базиліці Святого Петра, щоб віруючі могли попрощатися”, — зазначив директор пресцентру Маттео Бруні.