В Італії за минулу добу, 26 жовтня на тлі рекорду за кількістю нових заражених COVID-19 по країні пройшли масові протести проти введення комендантської години та режиму самоізоляції.

В Італії офіційно зареєстрували 17.012 нових хворих.

Усього в країні заразилися понад пів мільйона осіб. Також за добу помер 141 пацієнт із COVID-19, усього – 37.479.

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На тлі посилення карантину в Римі, Неаполі, Турині, Трієсті, Генуї, Кремоні, Віареджо та Тревізо пройшли протести, які, у деяких випадках, переросли у заворушення й сутички з поліцією.

У Римі протестувальники зібралися на площі Пьяцца-дель-Пополо. Римляни запускали феєрверки та сигнальні ракети, а також палили сміттєві баки. У результаті подій були поранені двоє поліцейських, щонайменше десятьох осіб було затримано.

На протести проти карантину також вийшли в Неаполі. Сотні людей вступили в пряме зіткнення з поліцією, передає ВВС. Італійці кидали димові шашки й петарди, а поліція застосувала сльозогінний газ. Були заарештовані двоє осіб.

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Комісар поліції Неаполя Алессандро Джуліано засудив “злочинну поведінку”. “Ніякі дискомфортні умови, які чисто по-людськи зрозумілі, жодним чином не можуть виправдати насильство”, – зазначив він.

Додамо, що в Італії з понеділка, 26 жовтня, посилено обмеження в зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

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Відповідно до нових правил, які оголосила в неділю, 25 жовтня, канцелярія голови Ради міністрів Італії, в країні закрили всі кінотеатри, театри, спортивні зали та басейни. Ресторани і бари продовжать роботу, але з обмеженнями по часу – до шостої вечора.

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