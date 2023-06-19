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Поряд із Римом знайшли древнє затоплене поселення, якому не менше 9 000 років

Неподалік Рима підводні археологи виявили рідкісні, добре збережені тканини, плетені вироби та мотузки епохи раннього неоліту. Завдяки цим знахідкам можна дізнатися, як тоді робили текстиль.

Затоплене зараз поселення Ла-Мармотта приблизно за 30 кілометрів на північний захід від Риму, вперше було виявлено 1989 року, але досліджується дотепер. Село на березі озера існувало в ранньому неоліті, зараз його залишки знаходяться приблизно в 300 метрах від сучасної берегової лінії на глибині 11 метрів.

Що відомо

Текстиль, залишки якого знайшли під водою, робили з рослинних волокон — з льону. Загалом на поверхню витягли 43 фрагменти тканини, 28 фрагментів шнура і два шматочки нитки. Крім того, було знайдено прясельця (тягарці для веретен і простих ткацьких верстатів), 34 цільних дерев’яних інструменти, які, ймовірно, використовувалися під час ткацтва для ущільнення кожного нового ряду нитки, а також шила, шпателі, голки.

Невідомо, чому поселення Ла-Мармотта було закинуте, але можливо, що покинути свої будинки людей змусив раптовий підйом рівня води в озері.

Якою б не була причина, жителі залишили все своє майно, включно з інструментами, посудинами для приготування їжі, та каное,
– пишуть дослідники.

Вивчення розташування тисяч дерев’яних паль показало, що в поселенні було щонайменше 13 житлових будівель. Ці прямокутні будинки мали внутрішню перегородку і центральне вогнище. Вони були від 8 до 10 метрів завдовжки й приблизно 6 метрів завширшки.

П’ять дерев’яних каное, деякі з яких були знайдені поруч із будинками, нині є єдиними відомими екземплярами епохи неоліту Середземномор’я.

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