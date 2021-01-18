Уряд опублікував правила в Італії, спрямовані на обмеження пандемії коронавірусу, які ділять регіони в помаранчеву, жовту і червону зони та вводять ряд правил соціальної поведінки.
Отже, ось що можна, а чого не можна робити з 16 січня по 5 березня 2021 року.
Чи дозволено поїхати в інший регіон до батьків?
Ні, відвідання батьків у іншому регіоні заборонено.
Якщо родич потребує допомоги, проживає один і не самодостатній, його може відвідати тільки одна людина, яка може взяти з собою неповнолітніх дітей.
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Якими правила в Італії для возз’єднання неодружених пар?
Так, возз’єднання з партнером дозволено.
Пари зможуть приїхати в будинок, в якому вони зазвичай проживають.
Дозволено повернутися в свій муніципалітет за місцем проживання або прописки тим, хто знаходиться в іншому місці.
Чи можна виїхати у заміський будинок (seconda casa)?
Можливість переїзду в заміський дім в іншому регіоні залежить від кольору регіону, в якому ви перебуваєте.
У червоній зоні переїзд заборонено.
В помаранчевій зоні, можна поїхати в заміський будинок, якщо він знаходиться в тому ж муніципалітеті.
Ті хто перебуває в жовтій зоні або в майбутньому будуть в білій зоні, зможуть поїхати в межах регіональних кордонів.
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Чи можна запрошувати друзів в гості?
Один раз на добу дозволяється приймати вдома не більше двох осіб з дітьми до 14 років, (чи інвалідами).
Відвідати родичів та друзів можуть не більше двох осіб (також, з дітьми).
Якщо ви перебуваєте в помаранчевій або червоній зоні, це можна зробити тільки в межах свого муніципалітету.
У жовтій або білій зоні можна переміщатися в межах регіону.
Які правила в Італії для ресторанів і барів?
В червоній зоні заклади громадського харчування будуть закриті.
У помаранчевих – працюватимуть лише на виніс.
У жовтих – бари, ресторани, морозивні і кондитерські будуть відкриті до 18:00 (не більше 4 осіб за столом).
У білих зонах вони бущдуть відкриті без обмежень.
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Чи можна купити їжу на виніс?
Уряд заборонив продаж напоїв на винос в барах після 18:00.
Замість цього в ресторанах, піцеріях можливо купувати їжу на виніс.
Доставка додому дозволена без обмежень.
Музеї та виставкові зали працюватимуть?
Музеї та виставкові зали будуть відкриті тільки в жовтих і білих областях
Відвідати їх можна лише на основі попереднього бронювання.
У помаранчевій і червоній зоні музеї будуть закриті.
Кінотеатри та театри залишаються закритими.
Які види спорту дозволені? Чи можна кататися на лижах?
Підйомники і раніше будуть закриті, тому кататися на лижах можна буде тільки в поодинці.
Тренажерні зали і басейни залишаються закритими, тому займатися спортом можна тільки на відкритому повітрі, дотримуючись безпечної відстані не менше двох метрів.
Це ж стосується бігунів та велосипедистів.
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