Уряд опублікував правила в Італії, спрямовані на обмеження пандемії коронавірусу, які ділять регіони в помаранчеву, жовту і червону зони та вводять ряд правил соціальної поведінки.

Отже, ось що можна, а чого не можна робити з 16 січня по 5 березня 2021 року.

Чи дозволено поїхати в інший регіон до батьків?

Ні, відвідання батьків у іншому регіоні заборонено.

Якщо родич потребує допомоги, проживає один і не самодостатній, його може відвідати тільки одна людина, яка може взяти з собою неповнолітніх дітей.

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Якими правила в Італії для возз’єднання неодружених пар?

Так, возз’єднання з партнером дозволено.

Пари зможуть приїхати в будинок, в якому вони зазвичай проживають.

Дозволено повернутися в свій муніципалітет за місцем проживання або прописки тим, хто знаходиться в іншому місці.

Чи можна виїхати у заміський будинок (seconda casa)?

Можливість переїзду в заміський дім в іншому регіоні залежить від кольору регіону, в якому ви перебуваєте.

У червоній зоні переїзд заборонено.

В помаранчевій зоні, можна поїхати в заміський будинок, якщо він знаходиться в тому ж муніципалітеті.

Ті хто перебуває в жовтій зоні або в майбутньому будуть в білій зоні, зможуть поїхати в межах регіональних кордонів.

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Чи можна запрошувати друзів в гості?

Один раз на добу дозволяється приймати вдома не більше двох осіб з дітьми до 14 років, (чи інвалідами).

Відвідати родичів та друзів можуть не більше двох осіб (також, з дітьми).

Якщо ви перебуваєте в помаранчевій або червоній зоні, це можна зробити тільки в межах свого муніципалітету.

У жовтій або білій зоні можна переміщатися в межах регіону.

Які правила в Італії для ресторанів і барів?

В червоній зоні заклади громадського харчування будуть закриті.

У помаранчевих – працюватимуть лише на виніс.

У жовтих – бари, ресторани, морозивні і кондитерські будуть відкриті до 18:00 (не більше 4 осіб за столом).

У білих зонах вони бущдуть відкриті без обмежень.

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Чи можна купити їжу на виніс?

Уряд заборонив продаж напоїв на винос в барах після 18:00.

Замість цього в ресторанах, піцеріях можливо купувати їжу на виніс.

Доставка додому дозволена без обмежень.

Музеї та виставкові зали працюватимуть?

Музеї та виставкові зали будуть відкриті тільки в жовтих і білих областях

Відвідати їх можна лише на основі попереднього бронювання.

У помаранчевій і червоній зоні музеї будуть закриті.

Кінотеатри та театри залишаються закритими.

Які види спорту дозволені? Чи можна кататися на лижах?

Підйомники і раніше будуть закриті, тому кататися на лижах можна буде тільки в поодинці.

Тренажерні зали і басейни залишаються закритими, тому займатися спортом можна тільки на відкритому повітрі, дотримуючись безпечної відстані не менше двох метрів.

Це ж стосується бігунів та велосипедистів.

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