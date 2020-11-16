Правила для регіонів червоної зони в Італії на 16 листопада

У ряді регіонів Італії через ускладнення епідеміологічної ситуації у зв’язку з пандемією COVID-19 запроваджено жорсткі карантинні заходи. Червона зона нараховує 9 регіонів.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

Регіони червоної зони: Campagna, Pulia, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle D’Aosta.

Заборонено переміщення в межах регіону та в’їзд/виїзд із нього.

Переміщення дозволяється лише у зв’язку з:

1) роботою;

2) потребою, пов’язаною зі станом здоров’я;

3) невідкладними обставинами;

4) поверненням додому за місцем прописки.

Виходячи із дому ви повинні мати бланк автосертифікату (autocertificazione), який заповнюється на вимогу представника правоохоронних органів та документ, що посвідчують особу.

У разі відсутності принтера, ви можете написати самодекларацію від руки.

Правоохоронні органи, при потребі, здійснюють перевірку фактів, вказаних в заяві.

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Усі магазини будуть закриті, за винятком продуктових, газетних кіосків, тютюнових крамниць, аптек та парааптек.

Закриваються всі заклади громадського харчування. Доставка їжі на дім дозволена до 22 години.

Дидактична діяльність відбуватиметься на дистанції, за винятком дитячих навчальних закладів та перших класів початкової загальноосвітньої школи. Дозволено проведення очного навчання у лабораторіях.

Заборонено займатися груповими видами спорту на відкритому повітрі. Дозволяється індивідуальна спортивна діяльність поблизу місця проживання.

Перукарні та цирульники відкриті.

Нагадуємо, майже через 11 місяців після початку пандемії в Італії зареєстровано понад мільйон випадків Covid-19.

Загальна кількість інфікованих на 15 листопада , включаючи осіб, які видужали і померли, становить 1 178 529 осіб.

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