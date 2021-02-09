Правила жовтої ковід-зони в Італії. Що дозволено, а що – ні

Ось які регіони належать до жовтої ковід-зони в Італії до 14 лютого, та правила соціальної поведінки, які діють у ній.

Щотижня, на основі статистики поширення коронавірусу, в Італії переглядаються кольори безпеки та правила соціальної поведінки ковід-зонах.

Які регіони належать до жовтої ковід-зони

До 14 лютого, до жовтої зони належать регіони: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto.

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Загальні правила для усіх ковід-зон

Спільними для усіх зон є носіння захисних масок як у приміщенні, так і на відкритому повірті, дотримання соціальної дистанції та комендантська година починаючи із 22.00

Ось карантинні правила, які діють у жовтій коід-зоні Італії в залежності від небезпеки поширення коронавірусу.

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Правила соціальної поведінки для жовтої ковід-зони

Магазини – відкриті

Бари і ресторани – відкриті до 18 години, потім продаж на виніс або із доставкою на дім до 22 години.

Перукарі центри краси – відкриті

Відвідини друзів – можна відвідувати друзів один раз на день. В одному автомобілі двоє дорослих та діти до 14 років.

Відвідини родичів – дозволено відвідувати родичі, у термінових випадках – кілька разів на день. В одному автомобілі дозволено проїзд двох дорослих та дітей до 14 років.

Прогулянки та спорт – приміщення спортзалів і басейнів – закриті. Дозволено індивідуальний спорт на відкритому повітрі

Музеї і виставки – відкриті.

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