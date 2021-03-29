До кінця квітня правила по ковід-зонах та обмеження соціальної поведінки в Італії є заплутаним і дуже динамічним.

Заборони та правила по ковід-зонах в Італії, що діють з понеділка 29 березня по 30 квітня 2021.

ПОЇЗДКИ МІЖ РЕГІОНАМИ З 29 БЕРЕЗНЯ ПО 2 КВІТНЯ ПО УСІЙ ІТАЛІЇ

Переїзд між регіонами дозволено лише по роботі, в зв’язку із станом здоров’я, чи по задокументованих невідкладних причинах.

Можна поїхати у заміський будинок, якщо ви є його власником і у ньому не живуть інші люди.

Однак, деякі регіони, які заборонили або обмежили в’їзд на їх територію.

У Південному Тіролі заборонено поїздки у заміські будинки, якщо ви не проживаєте у них.

У Кампанії заборона поширюється також на жителів регіону.

Нерезидентам заборонено в’їхати в Тоскану.

У Валле д’Аосту можуть поїхати лише резиденти.

В’їхати у Сардинію можуть лише резиденти, за наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше ніж за 48 годин до поїздки, або сертифікату про вакцинацію.

В’їзд на Сицилію дозволено лише з негативним ковід-тестом, зробленим мах. за 48 годин до прибуття.

В Апулії заборонено їздити у заміські будинки навіть резидентам регіону.

З 29 БЕРЕЗНЯ ПО 2 КВІТНЯ У ПОМАРАНЧЕВІЙ ЗОНІ

Відкриваються дитсадки, учні початкової школи повертаються у класи (у Лаціо школи відкривають з вівторка 30-го).

Бари та ресторани зачинені, дозволена доставка додому до 22:00.

Магазини працюють.

Заборонено виїзд із комуни проживання.

Дозволено поїздки один раз на день до родичів та друзів. У машині дозволено переїзд двох дорослих з дітьми до 14 років.

З 29 БЕРЕЗНЯ ПО 2 КВІТНЯ В ЧЕРВОНІЙ ЗОНІ

Школи працюють на дистанційному навчанні.Бари та ресторани зачинені, дозволено продаж на виніс до 18:00 для барів та до 22:00 з ресторанів. Дозволено доставку до додому.

Магазини закриті.

Заборонено відвідувати родичів та друзів.

Виходити із дому можна лише з міркувань роботи, здоров’я та у термінових випадках.

Дозволено займатися спортом та прогулянки поблизу дому.

Дозволено займатися індивідуальним спортом на відкритому повітрі, можна покинути межі комуни (на велосипеді чи для бігу).

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З 3 ПО 5 КВІТНЯ (НА КАТОЛИЦЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ) – ЧЕРВОНА ЗОНА ПО УСІЙ ІТАЛІЇ

Виходити із дому можна лише з міркувань роботи, здоров’я та термінових випадках.

Дозволено поїздки один раз на день до родичів та друзів. У машині дозволено переїзд двох дорослих з дітьми до 14 років.

Дозволено поїздки у заміські будинки з обмеженнями, описаними вище.

6 КВІТНЯ ПО УСІЙ ІТАЛІЇ

Виїхати за межі регіону можна лише з міркувань роботи, здоров’я та у термінових випадках.

Можна поїхати у заміський будинок, якщо ви є його власником і там не живуть інші люди. Діють регіональні обмеження, описані вище.

6 КВІТНЯ У ПОМАРАНЧЕВІЙ ЗОНІ

Бари та ресторани зачинені, дозволено продаж на виніс до 18:00 для барів та до 22:00 з ресторанів. Дозволено доставку до додому.

Магазини працюють.

Заборонено виїзд із комуни проживання.

Дозволено поїздки один раз на день до родичів та друзів. У машині дозволено переїзд двох дорослих з дітьми до 14 років.

6 КВІТНЯ В ЧЕРВОНІЙ ЗОНІ

Школи працюють на дистанційному навчанні.

Бари та ресторани зачинені, дозволено продаж на виніс до 18:00 для барів та до 22:00 з ресторанів. Дозволено доставку до додому.

Магазини закриті.Заборонено відвідувати родичів та друзів.

Виходити із дому можна лише з міркувань роботи, здоров’я та термінових випадках.

Дозволено займатися спортом та прогулянки поблизу дому.

Дозволено займатися індивідуальним спортом на відкритому повітрі, можна покинути межі комуни (на велосипеді чи для бігу).

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З 7 ПО 30 КВІТНЯ ПО УСІЙ ІТАЛІЇ

Набуває чинності Новий указ DPCM.

Змінюється система поділу Італії на ковід-зони, а саме: країну ділитимуть лише між червоними, помаранчевими і білими зонами (жовтої зони більше не буде).

Заборонено переїзд між регіонами, крім випадків необхідності та терміновості.Дозволено поїздки у заміські будинки за межами регіону.

З 7 по 30 квітня в помаранчевій зоні дитсадки та початкові школи працюватимуть очно. Для середньої та вищої школи, очною буде лише частина навчання.

З 7 по 30 квітня в червоній зоні дитсадки та початкові школи працюватимуть очно, середня та вища школа – на дистанції.

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