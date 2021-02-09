Правила червоних ковід-зон в Італії. Що дозволено до 21 лютого

У зв’язку із виявленими новими варіантами коронавірусу, в Італії ввели ряд червоних ковід-зон.

Виявлені нові варіанти вірусу не є більш смертельними, проте є більше заразними у кілька разів.

У зв’язку із цим, до 21 лютого в Італії вводять червоні мікро ковід-зони.

Які регіони належать до червоної ковід-зони

До червоної зони належать окремі комуни італійських регіонів.

УМБРІЯ

Червоними зонами є наступні комуни:

Amelia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione у провінції Perudgia.

San Venanzo у провінції Terni,

ТОСКАНА

У Тоскані виявили бразильський варіант, Covid-19, на карантин закрили на комуну Chiusi.

АБРУЦЦО

На карантин закрито Tocco da Casauria.

СИЦИЛІЯ

На карантині Tortorici, що у Месіні.

МОЛІЗЕ

На карантині 27 комун:

Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi.

АЛЬТО АДІДЖЕ

По усій Альто Адідже введено локдаун на три тижні.

БОЛЬЗАНО

Автономна провінція Бользано увійшла в червону зону на основі постанови адміністрації регіону.

Загальні правила для усіх ковід-зон

Спільними для усіх зон є носіння захисних масок як у приміщенні, так і на відкритому повірті, дотримання соціальної дистанції та комендантська година, починаючи із 22.00.

Читайте також: Голова Державної Податкової Служби: Податкам для заробітчан бути

Правила соціальної поведінки у червоних ковід-зонах

Ось правила для червоних ковід-зон:

Магазини – відкриті (продуктові, оптика, інформатика, телефонні послуги парфумерії, білизна, іграшки, книгарні, квіткові магазини).

Бари і ресторани – відкриті до 22-ї години лише на виніс. Після 18 години заборонено продаж алкогольних напоїв.

Перукарні і центр краси – відкриті лише перукарні

Відвідини друзів – дозволено піти в гості один раз на день в межах вашої комуни. В одному автомобілі двоє дорослих та діти до 14 років.

Прогулянки і спорт – дозволено рухливу діяльність поблизу вашого дому. Дозволено лише індивідуальні види спорту. Закриті спортзалі спортивні центри та басейни.

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторінку у Facebook , або сторінку в Instagram та слідкуйте за публікаціями.