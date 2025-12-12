У 9 грудня 2025 року Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Італії, що став важливою частиною його європейського турне з метою зміцнення міжнародної підтримки України та просування мирних ініціатив.

Прибуття до Риму та ключові зустрічі

Зеленський прибув до Риму після перебування у Брюсселі, де продовжував координацію з європейськими партнерами.

В Італії він мав низку важливих переговорів:

аудієнція у Папи Римського Леона XIV — зустріч проходила у приватній обстановці, де лідери обговорили значення продовження діалогу заради справедливого і тривалого миру, а також гуманітарні аспекти війни.

— зустріч проходила у приватній обстановці, де лідери обговорили значення продовження діалогу заради справедливого і тривалого миру, а також гуманітарні аспекти війни. зустріч із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні — сторони обговорили подальшу підтримку України у дипломатичному процесі та питання мирних переговорів.

Президент підкреслив, що Італія залишається важливим стратегічним партнером України, і висловив вдячність за підтримку, зокрема в енергетичній сфері та зусилля у напрямку мирного врегулювання війни.

Дипломатична координація та мирний план

Однією з головних тем візиту Зеленського стало обговорення мирного плану та подальшої координації дій з європейськими союзниками. Президент акцентував важливість узгоджених зусиль для посилення позицій України на міжнародній арені і просування справедливого миру.

Цей візит є частиною ширшої дипломатичної стратегії, спрямованої на зміцнення підтримки суверенітету України, продовження міжнародної допомоги та обговорення перспектив подальших переговорів у форматі мирних ініціатив.

Взаємні сигнали підтримки

Після завершення переговорів у Римі Зеленський подякував Італії за підтримку та підтвердив, що сильні та скоординовані дії європейських партнерів критично важливі для України у нинішній складній міжнародній ситуації.

Зі свого боку, італійська сторона підтвердила зобов’язання щодо подальшої підтримки, наголошуючи на важливості дипломатичного діалогу та консолідованих кроків для досягнення тривалого миру.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.