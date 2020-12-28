Із січня в країні готується кампанія з масової вакцинації.

Президент Італії Серджо Маттарелла намір зробити щеплення від коронавірусу, повідомляє італійське видання ANSA. У наступному році він відзначить 80-річчя і за віком входить в групу, яку планується вакцинувати в першу чергу.

Президент має намір дотримуватися визначеного порядку вакцинації, надаючи пріоритет групам ризику.

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Щеплення в Італії не планується робити обов’язковим. Як було оголошено раніше, перші дози вакцини Pfizer-BioNTech поставлять в Італію в 20-х числах січня.

Перші щеплення – медичним працівникам і співробітникам правоохоронних органів – планується почати робити наприкінці січня 2021 року. Навесні в країні готується кампанія з масової вакцинації.

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Загалом Італія замовила 202 млн доз від шести виробників: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstrаZeneca, Johnson & Johnson, а також німецької CureVac і французької Sanofi.

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