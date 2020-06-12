Прем’єра Італії допитають через можливу провину у смерті людей від коронавірусної хвороби

Італійські прокурори допитають прем’єр-міністра країни Джузеппе Конте у справі про можливе недбальство, яке призвело до завеликої кількості смертей від COVID-19.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що колективний позов родичі загиблих від коронавірусної хвороби подали до прокуратури міста Бергамо, що в області Ломбардія — та найбільше в Італії постраждала від епідемії COVID-19.

У ньому вони просять визнати владу винною в надто пізньому запровадженні жорстких карантинних обмежень у двох італійських містах Ломбардії — Альцано й Нембро. Через це, стверджують позивачі, від коронавірусної хвороби померли більше людей, ніж могло б.

Окрім Конте, у справі допитають міністерку внутрішніх справ Італії Лучану Ламорджезе та міністра охорони здоров’я Роберто Сперанцу. За словами прокурорів, вони мають визначити, чи існують підстави для пред’явлення уряду країни звинувачень у кримінальному недбальстві.

Сам італійський прем’єр напередодні заявив, що «взагалі не переймається» через свідчення, оскільки вважає, що влада країни все зробила правильно.

«Ми за будь-які розслідування. Громадяни мають право на інформацію, а ми — право на відповідь», — додав він.

Італія — одна з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу країн. За останніми даними, від COVID-19 там померли понад 34 тисячі людей — це друге місце в Європі й четверте — у світі. Водночас в останні тижні ситуація з коронавірусом у країні значно поліпшилася, внаслідок чого влада поступово знімає карантин і навіть однією з перших дозволила іноземцям приїжджати в країну.

Станом на 12 червня з початку епідемії у світі коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 7 млн 597 тисяч 341 людини, з них одужали 3 млн 841 тисяча 537 людей та померли від ускладнень — 423 тисячі 844 людей. Наразі продовжують лікуватися 3 млн 331 тисяча 960 людей.

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