Прем’єрка Італії: “Ми не піддамося на шантаж путіна і підтримуватимемо Україну”

Глава італійського уряду Джорджа Мелоні заявила, що Італія не буде піддаватися енергетичному шантажу путіна й надалі підтримуватиме Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Якщо ми піддамося путінському шантажу у сфері енергетики, проблема не вирішиться, а лише посилиться, відкривши шлях до подальших вимог і шантажу», – сказала Мелоні.

Вона заявила, що її уряд запропонує фінансову підтримку сім’ям і компаніям, які постраждали від енергетичної кризи, попередивши, що висока вартість цього кроку означає, що її адміністрації, можливо, доведеться відкласти деякі з передвиборчих обіцянок.

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Глава уряду додала, що Італія продовжить підтримку України й західних санкцій проти росії через її повномасштабну агресію.

Як повідомляв Укрінформ, лідерка партії “Брати Італії” 45-річна Джорджа Мелоні у суботу, 22 жовтня, офіційно склала присягу глави італійського уряду, ставши першою жінкою-прем’єром в історії країни.

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