Прем’єр-міністерка Італії Мелоні розлучилась з партнером після його сексистських заяв

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що розірвала стосунки зі своїм партнером — телевізійним журналістом Андреа Джамбруно, якого критикують за сексистські коментарі в етері та поза ним.

Про це пише Reuters.

«На цьому закінчуються мої стосунки з Андреа Джамбруно, які тривали майже 10 років. Я дякую йому за прекрасні роки, які ми провели разом, за труднощі, через які ми пройшли, і за те, що подарував мені найважливіше в моєму житті — нашу дочку Джіневру. На деякий час наші шляхи розійшлися, і настав час це визнати», — написала Мелоні в X.

Їхній дочці Джіневрі зараз 7 років.

Джамбруно є ведучим програми новин італійської медіакомпанії Mediaset, яка належить спадкоємцям покійного Сільвіо Берлусконі, колишнього прем’єр-міністра Італії та союзника Мелоні.

Цього тижня інше шоу Mediaset транслювало позаетерні уривки з програми Джамбруно, на яких він нецензурно висловлювався та, схоже, залицявся до колеги.

На другому, більш відвертому записі можна почути, як Джамбруно хвалиться своїм романом і каже колегам, що вони можуть працювати на нього, якщо братимуть участь у груповому сексі.

Ще раніше, у серпні, тележурналіста вже критикували за коментарі, у яких він звинувачував жертву після справи про групове зґвалтування.

«Якщо ви йдете на танці, ви маєте повне право напитися — не повинно бути ніяких непорозумінь і будь-яких проблем, але якщо ви не напиваєтеся і не втрачаєте відчуття, ви також можете уникнути певних проблем і не зустріти вовка», — сказав він під час своєї програми.

Після того випадку Мелоні сказала, що її не слід засуджувати за коментарі, зроблені її партнером, і що в майбутньому вона не відповідатиме на запитання про його поведінку.

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