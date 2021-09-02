Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав до обов’язкової вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на ANSA.

Драгі заявив, що держава повинна запровадити обов’язкову вакцинацію, коли Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) остаточно затвердить вакцини проти коронавірусу. Уряд Італії також працює над розширенням використання COVID-сертифікатів.

До кінця вересня, за даними кабінету Драгі, 80% людей старше 12 років, які можуть отримати вакцину від COVID-19, мають бути щеплені.

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“Кампанія триває швидко, до кінця вересня 80% населення будуть вакциновані, вже сьогодні 70% повністю щеплені. Я повторюю заклик зробити щеплення заради себе та інших”, – сказав Драгі.

На запитання, чи підтримує він обов’язкову, коли вакцини були остаточно затверджені європейським регулятором, прем’єр Італії відповів коротким “так”.

В даний час вакцини схвалені в Європейському Союзі в режимі надзвичайної ситуації. Тим не менш, Італія однією з перших європейських країн запровадила обов’язкову вакцинацію для медичних працівників та медсестер. Пізніше Франція та Греція зробили подібний крок.

Драгі також сказав, що уряд розширить використання Covid-паспортів, але не назвав конкретні терміни. Останніми днями в Італії ведуться дебати про те, що при вході на робоче місце потрібно буде пред’явити сертифікати. Ця пропозиція підтримується асоціаціями роботодавців, проти виступають профспілки.

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За даними МОЗ, охоплення вакцинацією людей старше 12 років наразі становить 70,5%.

Нагадаємо, в 1 вересня в Італії розширили сферу дій COVID-сертифіката, який став обов’язковим на внутрішніх авіарейсах, у поїздах далекого прямування, міжрегіональних автобусах і поромах, для відвідання занять в університетах та для всіх працівників навчальних закладів.



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