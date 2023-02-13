Прем’єр Італії підтвердила підтримку України після скандальних заяв Берлусконі про Зеленського

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні підтвердила “тверду” підтримку України з боку її уряду після того, як екс-прем’єр Сільвіо Берлусконі виступив із критичними заявами на адресу президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Ansa.
Офіс Мелоні заявив у неділю, що італійський уряд “твердо та впевнено” підтримує Україн
Берлусконі, коментуючи зустріч Мелоні та Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, заявив, що якби він все ще був прем’єр-міністром, він би не зустрівся із Зеленським.
Якби Зеленський припинив “атакувати” два регіони на сході України на Донбасі, російський напад на Україну не стався взагалі, додав 86-річний політик, голосуючи на регіональних виборах у Ломбардії.
“Ось чому я оцінюю поведінку цього пана дуже, дуже негативно”, – продовжив Берлусконі.
Берлусконі, який тричі був прем’єр-міністром Італії з 1994 по 2011 рік і чия партія “Вперед, Італія” зараз бере участь в уряді Мелоні, багато років називав президента Росії Володимира Путіна своїм добрим другом.
Нагадаємо, Сільвіо Берлусконі вважає, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю і натомість пропонуватимуть лише допомогу у відновленні.
Це не перша скандальна заява лідера “Вперед, Італія!”, присвячена вторгненню Росії до Україні.
Виступаючи в ефірі телеканалу Rai напередодні парламентських виборів, Берлусконі сказав, що до війни проти України “Путіна підштовхнув російський народ, партія, його міністри”, а метою вторгнення було нібито створити в Києві уряд “гідних людей”.
Згодом італійські ЗМІ опублікували аудіозапис зустрічі Берлусконі з однопартійцями, де він прямо звинувачує Україну та її президента Володимира Зеленського у війні.
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