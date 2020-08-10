Кілька місяців тому Італія була серед найбільш постраждалих від пандемії, але тепер їй дивним чином вдається тримати хворобу під контролем, хоча Європу охоплює “друга хвиля”.

Скасування карантину, запровадженого по всьому світу через пандемію COVID-19, й не мало бути легким. Але часи, коли спалахи зараження знову спостерігаються від Іспанії до Австралії, варто підмітити, що двом країнам з числа тих, які найбільше постраждали від коронавірусу, а саме Італії й Швеції, вдається тримати поширення хвороби під контролем.

Кількість щоденних підтверджених випадків у обох країнах тепер в середньому становить близько 200. І це значно нижче їхніх пікових значень, потужного відскоку пандемії не спостерігається, а лікарні наразі не перевантажені. Про це пише Bloomberg. Натомість в Іспанії минулого тижня щоденна кількість нових випадків перевалила за дві тисячі, а у Франції – за тисячу. І для цих країн, без сумніву, почалася друга хвиля. Але варто поцікавитися, що Італія й Швеція роблять, щоб тримати коронавірус під контролем?

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Обидві країни раніше виділялися в Європі через досить прикрі причини. Італія стала першою країною на континенті, яка потрапила під удар COVID-19. Рим першим запровадив жорсткий карантин. Швеція віддала перевагу більш ліберальному й сумнівному підходу, яка суперечила практикам навіть в клубі країн Скандинавії. Стокгольм лишив школи відкритими й лише оголосив про поради з дотримання соціального дистанціювання й самоізоляції замість запровадження жорсткого карантину.

Хоч італійські обмеження, напевне, врятували життя, вони з’явилися надто пізно. Тим часом, шведського карантину так і не було. У Італії від коронавірусу загинули більше 35 тисяч людей. Це означає, що в країні було 600 смертей на мільйон населення. У Швеції аналогічний показник, хоча тут померли 5,7 тисяч людей. Однак, на нинішньому етапі після піку, коли Італія поступово відновлює роботу своєї економіки, а Швеція дотримується своєї старої політики, здається, що обидві країни знайшли спосіб жити з коронавірусом.

В Італії вертикальне управління охороною здоров’я після карантину, здається, працює. Як і в інших країнах, тут люди повинні не наближатися один до одного ближче ніж на метр, носити маску в громадських приміщеннях або в транспорті. Але в Італії особливо жорстко підійшли до виконання всіх цих вимог.

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Щоб сісти на потяг чи зайти в офісну будівлю, потрібно міряти температуру. А вечеря в ресторані включає передачу адміністрації своїх контактів, щоб в разі зараження можна було відстежити всі контакти. У Сардинії, на Сицилії й Пульї потрібно заповнювати спеціальні форми, щоб отримати доступ до популярних туристичних точок. На півночі Італії в Ломбардії, де був епіцентр пандемії, маски потрібно носити навіть на вулиці. По всій країні порушення карантину – це злочин, за який доведеться заплатити штраф або навіть відсидіти у в’язниці.

Ефективність цих правил свідчить про готовність і бажання людей їх виконувати, – сказала професор Університету Бокконі Росанна Тарріконе. Регуляції стосуються того, як люди танцюють на дискотеках чи засмагають на пляжах. І без певних покарань за порушення навряд чи результати були б блискучими. Пам’ять про страшні сцени з перевантажених лікарень в розпал пандемії COVID-19 теж мотивують багатьох. Тож в Італії закріпилося відчуття колективної відповідальності, яке поєднується зі страхом.

Якщо в Італії бюрократія, примусове виконання й слухняність стали ключем до контролю спалахів COVID-19, то Швеція, на перший погляд, робить щось абсолютно протилежне. Після вагань і сумнівів у своєму підході невтручання, особливо після велику кількість смертей у будинках для пристарілих і зростання рівня заражень в червні, країна все ж зберегла свій курс.

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