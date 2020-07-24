Міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца заявив, що країні в основному вдалося подолати пандемію коронавірусу.

За його словами, хоча Італії ще належить просунутися в боротьбі з вірусом, вона «вийшла з шторму», повідомляє CNN.

«Я думаю, що Італія зробила це. Я думаю не про уряд, а про країну в цілому», — сказав міністр.

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Він додав, що світ зараз перебуває в найгострішій фазі епідемії, і криза залишиться в минулому лише після отримання вакцини від захворювання.

За останню добу в Італії зафіксовано 128 випадків зараження коронавірусом і 15 смертей.

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Італія є однією з найбільш постраждалих від пандемії країн. За весь час там заразилися понад 244 тисяч осіб, більш ніж 35 тисяч померли.

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