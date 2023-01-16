Путівник “Ковчег смаку в Україні” розкаже Італії про нашу автентичну їжу

В Італії випустили атлас “Ковчег смаку в Україні”. Збором та публікацією інформації займався Італійський Університет гастрономічних наук.

Українські продукти представлені у восьмому випуску, який є одним з атласів від Slow Food, що спрямовані допомогти уникнути зникнення місцевих продуктів у всьому світі.

Перед Україною італійці присвячували випуски Албанії, Бразилії, Естонії, Кенії, Мексиці, Нідерландам, Перу та Танзанії.

Ці гайди наповнюються інформацією про традиційні місцеві продукти та основне біокультурне різноманіття регіонів.

У випуску про Україну розповідається про 85 традиційних продуктів та їх звʼязок з місцевою флорою й фауною.

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“Качана каша, гуслянка, вурда, шпондер, леквар і кіфлики. Гуцульський трюфель, бердянський бичок, ялтинська цибуля та ніжинські огірки. Певен, ви точно чули й, можливо, навіть куштували бодай щось із цього переліку.

Та чи зможете пригадати, коли це було востаннє? На жаль, так склалося, що традиційна їжа українців втратила свою популярність. Спочатку радянська влада знищила її та підмінила своєю. А згодом, після розвалу Союзу, ми загубили свою їжу серед маси іноземних продуктів та чужих страв. А разом із нею – значну частину національних гастрономічних традицій, смакового різноманіття й навіть – окремі види рослин і тварин”, – написав у передмові шеф-кухар Євген Клопотенко.

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