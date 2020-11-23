Південь Італії накрили руйнівні повені

Зливи спричинили на півдні Італії у суботу, 21 листопада, руйнівні повені.

Найбільше постраждали провінції Кротоні й Палермо, пише Ansa.

Служба цивільного захисту в кількох регіонах оголосила помаранчевий рівень тривоги, перекрито рух транспорту.

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У місті Мелісса обвалився автомобільний міст. Однак унаслідок цього ніхто не постраждав. Також було припинено залізничне сполучення з аеропортом Палермо.

Крім того, стихія залишила без зв’язку Ліпарські острови. Про жертв або постраждалих не повідомляється.

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