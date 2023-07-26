Після обвалу житлового будинку біля Неаполя вижили троє людей

У неділю в приморському передмісті Неаполя обвалилося крило триповерхового житлового будинку, з-під завалів якого витягнули трьох людей.

Про це повідомило агентство Associated Press, пише “Європейська правда“.

Обвалення будинку відбулося в Торре-дель-Греко, містечку, розташованому за 12 кілометрів від Неаполя.

“На цей момент немає жодних ознак того, що люди зникли безвісти”, – сказав Лука Карі, речник національної пожежної охорони Італії.

Пожежники спочатку повідомили, що їм вдалося витягти з-під завалу двох вцілілих. Пізніше представник місцевого міністерства внутрішніх справ підтвердив повідомлення італійських ЗМІ про те, що вдалося врятувати третю людину.

Місцеві посадовці повідомили журналістам на місці події, що після обвалення вдалося знайти всіх людей.

“Це диво, справді диво”, – сказав мер Торре-дель-Греко Луїджі Меннелла в інтерв’ю державному телебаченню.

За його словами, в будівлі проживали 23 людини, і місто працює над тим, щоб знайти тимчасове житло для цих мешканців та ще близько 20 осіб, які жили в сусідніх будинках.

Серед тих, кого витягли живими з-під завалів, – власник піцерії, який випадково опинився перед будівлею, коли вона обвалилася.

Люди, які вижили, перебувають у лікарні з переломами.

Двоє перехожих отримали легкі поранення внаслідок падіння уламків, їм надали допомогу на місці події.

Телеканал Rai TV повідомив, що в будівлі, яку він описав як напівзруйновану, мешкали п’ять сімей.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.