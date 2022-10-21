Після слів Берлусконі Мелоні заявила, що Італія не буде слабкою ланкою ЄС і НАТО

Італія ніколи не буде “слабкою ланкою” в західному альянсі проти російського вторгнення в Україну.

Про це заявила лідерка “Братів Італії” Джорджія Мелоні, пише “Європейська правда” з посиланням на Financial Times.

У заяві, зробленій у середу ввечері, Мелоні, яку, як очікують, призначать прем’єр-міністром у найближчі кілька днів, сказала, що її уряд матиме “чітку, однозначну лінію зовнішньої політики”, і вона вимагатиме “ясності” від усіх міністрів із цього питання.

“Італія повністю і з гордо піднятою головою є частиною Європи і НАТО. Той, хто не згоден із цим наріжним каменем, не може бути частиною уряду – навіть якщо це означає відмову від формування уряду”, – заявила Мелоні.

“З нами в уряді Італія ніколи не буде слабкою ланкою на Заході, ненадійною нацією, настільки улюбленою нашими численними недоброзичливцями”, – заявила Мелоні.

Жорстка заява прозвучала через кілька годин після витоку ще одного вибухонебезпечного аудіозапису, в якому потенційний партнер Мелоні по урядовій коаліції Сільвіо Берлусконі прямо звинувачує Україну та її президента Володимира Зеленського у війні.

Це не перша скандальна заява лідера “Вперед, Італіє!”, присвячена вторгненню Росії в Україну.

Виступаючи в ефірі телеканалу Rai напередодні виборів, Берлусконі, відомий дружбою з президентом РФ, сказав, що до війни проти України “Путіна підштовхнув російський народ, партія, його міністри”, а метою вторгнення було начебто утворити в Києві уряд “гідних людей”.

Як відомо, Мелоні після перемоги на виборах в Італії пообіцяла підтримку Україні.

Обговорити новини, важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом, або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia