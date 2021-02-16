Влада п’яти регіонів Італії заявила про намір придбати додаткові дози вакцини від хвороби COVID-19 окремо від запланованих центральним урядом постачань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.

Президент регіонального уряду Венеції Лука Зая заявив, що звернувся до італійської державної агенції з лікарських засобів (AIFA) з проханням дозволити закупити від трьох до чотирьох мільйонів доз вакцини в іноземних постачальників, “враховуючи обмеженість державних постачань”.

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“Закупівля вакцин відбуватиметься на законних підставах та з дотриманням усіх правил та директив”, – сказав Зая.

Подібні звернення зробили адміністрації регіонів: П’ємонт, Ломбардія, Фріулі-Венеція-Джулія, а також Емілія-Романа.

Ці заяви представників низки регіонів Італії виникли під час переговорів щодо формування нового уряду Італії на чолі з колишнім керівником Європейського центрального банку Маріо Драгі, який вступив на посаду минулої суботи.

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Найближчими днями стане зрозуміло, яким чином міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца та італійський комісар з питань надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу реагуватимуть на ці рішення регіонів.

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