Рекордний ріст одностатевих цивільних партнерств в Італії у 2023 році

Італія зафіксувала рекордну кількість одностатевих цивільних партнерств у 2023 році, що стало наслідком падіння числа традиційних гетеросексуальних шлюбів. Згідно з даними Національного інституту статистики Італії (ISTAT), кількість одностатевих партнерств минулого року зросла на 7,3% у порівнянні з попереднім роком, досягнувши рекорду за останні шість років.

Підвищення популярності одностатевих партнерств

У 2023 році в Італії було укладено 3019 одностатевих партнерств, що є найвищим показником з 2017 року, коли була легалізована можливість таких союзів. Це свідчить про зростаючий інтерес до одностатевих цивільних партнерств на тлі зменшення кількості традиційних гетеросексуальних шлюбів.

Зменшення числа гетеросексуальних шлюбів

Водночас, за даними ISTAT, кількість гетеросексуальних шлюбів у 2023 році скоротилася на 2,6% і становила 184 тисячі. Прогноз на 2024 рік також вказує на зниження кількості шлюбів: за перші вісім місяців цього року зафіксовано падіння на 6,7% у порівнянні з тим же періодом 2023 року.

Тенденція до зниження релігійних шлюбів

Значною є і тенденція до зниження числа релігійних шлюбів в Італії. У 2023 році їх кількість зменшилася на 8,2% порівняно з 2022 роком, що вказує на зміни в ставленні італійців до традиційних форм шлюбу.

Інші соціальні тенденції

У 2023 році в Італії було зафіксовано 80 тисяч розлучень та 82 тисячі розведень, що є ще одним показником змін у сімейних відносинах країни.

Легалізація одностатевих партнерств в Італії

Італія легалізувала одностатеві цивільні партнерства в 2016 році, попри спротив католицьких та консервативних груп. Однак, хоча такі союзи були дозволені, одностатевим парам досі не надано права на усиновлення дітей.

Уряд Джорджії Мелоні та обмеження прав ЛГБТ

Уряд прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні, який прийшов до влади в 2022 році, намагається зміцнити традиційні “сімейні цінності”. В результаті було ухвалено кілька рішень, які обмежують права ЛГБТ-пар в Італії, що викликає протести серед правозахисних організацій.

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