Волонтери Держспецзв’язку, розбираючи партію допомоги з-за кордону, у гуманітарці з Італії, знайшли замотані в речі дорогоцінності.

Оскільки Волонтерський хаб Держспецзвʼязку збирає оснащення, речі та продовольство для військових та громадян, які постраждали через війну, ми дійшли до висновку, що цінні речі могли потрапити до нас випадково. І ми були б раді повернути їх власникам, для яких вони важать набагато більше, адже нагадують про певні події в їхньому житті.

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“Якщо у вас друзі чи родичі в Італії просимо передати їм це повідомлення та попросити поширити його у себе на сторінках у соціальних мережах та на місцевих пабліках. Ми будемо вдячні кожному, хто допоможе нам повернути цінності їх власникам” – повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Якщо власники знайдуться, просимо їх сконтактувати з Волонтерським хабом за номерами:

+380976106689,

+30638526249 (доступні WhatsUpp та Viber),

+380669244636

або на електронну пошту hub.dsszzi@admin

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