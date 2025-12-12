Російську шпигунку в Італії «видала» власна кішка: як розслідувачі розкрили її особу

Російську шпигунку, яка довгий час проживала в Італії під вигаданим ім’ям Марія Адела Куфельдт Рівера, викрили завдяки її домашній кішці. Про це 8 грудня на своєму YouTube-каналі розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв, передають «Патріоти України».

Довгі роки під прикриттям

Жінка протягом понад 10 років жила в Італії, а раніше мешкала на Мальті. Вона була «неактивним агентом», проте змогла завести кілька романтичних стосунків із людьми, які працюють у штаб-квартирі НАТО в Неаполі, а також подружитися з дружинами генералів, що могло дати їй доступ до конфіденційної інформації.

Кішка Луїза як ключ до розкриття

За словами Грозєва, жінка зникла з Італії на певний час, і журналістам рік не вдавалося встановити її справжню особу. Допомогла улюблениця шпигунки — кішка на ім’я Луїза.

Розслідувачі з’ясували, що вона могла забрати тварину зі свого «фальшивого життя» в реальне. Усі домашні улюбленці, які перетинають кордон, мають мікрочип, що дозволяє відстежити їх походження.

Протягом кількох місяців журналісти шукали номер мікрочипа Луїзи. Виявилося, що він зареєстрований у одній із російських клінік. Далі у соцмережі «ВКонтакте» вони знайшли профіль жінки на ім’я Ольга Колобова, яка була підписана на сторінку клініки. На її профілі були фото кішки Луїзи.

«Усе інше було легко», – підкреслив Грозєв.

Несподівані методи розслідування

Ця історія показує, як навіть найнепомітніші деталі — улюблена тварина — можуть стати ключем до викриття шпигуна. Розслідувачі наголошують, що сучасні технології та витоки даних дозволяють знаходити зв’язки, які на перший погляд здаються непомітними.

Справжня історія російської шпигунки в Італії стала прикладом того, як нестандартні методи розслідування допомагають службам безпеки викривати агентів навіть після багатьох років перебування під прикриттям. Домашній улюбленець, мікрочип і соцмережі — ідентифікували агентку, яка залишалася невідомою для влади протягом понад десятиліття.

