російські пранкери подзвонили прем’єрці Італії. У розмові вона заявила про втому Європи від війни в Україні

російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) та Олексій Столяров (Лексус) зателефонували прем’єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні. Вона була переконана, що говорить із посадовцем з Африканського союзу, тож у розмові прокоментувала війну в Україні та проблему міграції через Середземне море.

Про це пишуть Politico та Reuters.

росіяни оприлюднили 13-хвилинний аудіозапис розмови з Мелоні. Зі свого боку Офіс прем’єрки висловив жаль через розмову з пранкером, який видавав себе за голову Комісії Африканського союзу. Дзвінок відбувся 18 вересня напередодні зустрічі з африканськими лідерами на Генеральній Асамблеї ООН.

Відповідаючи на запитання про війну в Україні, Мелоні сказала: «Я бачу, що є велика втома, я маю сказати правду, з усіх боків. Ми [перебуваємо] близько до моменту, коли всі розуміють, що нам потрібен вихід».

Однак вона зауважила, що проблема полягає в пошуку виходу, «прийнятного для обох сторін», без порушення міжнародного права.

Очільниця італійського уряду також прокоментувала ситуацію з міграцією через Середземне море. Мелоні заявила, що міжнародні партнери недостатньо допомагають, оскільки вважають, що Італія повинна розв’язувати цю проблему самотужки.

Нагадаємо, ці російські пранкери вже неодноразово телефонували посадовцям із різних країн. Зокрема, у 2018 році вони дзвонили тодішньому міністру оборони України від імені Порошенка й вимагали його відставки. Того ж року пранкери телефонували главі МЗС Великої Британії, прикидаючись прем’єром Вірменії. А у 2020-му в розмові з президентом Польщі Анджеєм Дудою видали себе за генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Окрім того, у 2021 році росіяни відрекомендувалися колегами Олексія Навального та поспілкувалися з народними депутатами від «Слуги Народу».

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