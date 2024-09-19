Руйнівний циклон «Борис» обрушився на Італію: людей евакуюють

Центральна Європа постраждала від руйнівного циклону «Борис», який тепер спричинив серйозні повені в північному регіоні Італії — Емілія-Романья. Стихійне лихо призвело до евакуації понад 1000 людей, повідомляє Reuters.

Дощі спричинили підтоплення тих самих територій, що постраждали від повеней у травні 2023 року, коли загинуло 17 осіб, а збитки сягнули 8,5 мільярда євро. Цього разу стихія змусила закрити школи, зупинити рух потягів і евакуювати жителів у низці міст, зокрема в Луго, де річка Сеніо вийшла з берегів.

Національна пожежна служба Італії здійснила понад 500 рятувальних операцій, у тому числі за допомогою вертольотів для порятунку людей із затоплених будинків.

Циклон «Борис» спричинив масштабні руйнування також у інших країнах. Через глобальне потепління стихійні лиха, включаючи повені, зачепили країни Африки, Центральної Європи, де загинуло понад 15 осіб, а великі території були затоплені. У багатьох містах, зокрема у Будапешті, Дунай вийшов із берегів, а в Чехії відновлення постраждалих територій може зайняти роки.

Фахівці стверджують, що глобальні кліматичні зміни провокують збільшення частоти та потужності таких катастрофічних погодних явищ, що вимагає швидкої реакції і відповідних дій на міжнародному рівні.