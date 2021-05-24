Сан-Марино відкриває вакцинний туризм: усім охочим пропонують зробити щеплення «Спутником V»

Влада однієї з найменших країн світу ㅡ Сан-Марино ㅡ вирішила відкрити вакцинний туризм. Країна запаслася російською вакциною «Спутник V» та вже щепила від коронавірусу понад 70% населення.

Про це пише Reuters.

Невеличка країна має всього близько 34 тисяч населення, з них 25 тисяч вже щепили проти коронавірусу. Для вакцинації влада Сан-Марино закупила російський препарат «Спутник V» та щепила громадян здебільшого ним.

Попри те, що європейські регулятори ще не реєстрували російський препарат, у Сан-Марино все одно вирішили його використовувати.

Наразі у країні майже не залишилося хворих на COVID-19. Доки відділення для пацієнтів із коронавірусом порожні, влада Сан-Марино вирішила розпочати кампанію з «вакцинного туризму».

Міністр туризму Сан-Марино Федеріко Педіні Амати оголосив, що кампанія стартує з 17 травня. Приїхати по щеплення зможуть усі охочі іноземці. Це, однак, не стосуватиметься громадян Італії, яка оточує Сан-Марино з усіх боків.

Що пропонують туристам?

Вони зможуть отримати щеплення вакциною «Спутник V». Окрім того, влада країни хоче видавати спеціальні сертифікати про щеплення.

Дві дози вакцини проти коронавірусу коштуватимуть 15 євро (близько 500 грн). Принаймні за тиждень до поїздки потрібно буде забронювати номер у готелі, а також спланувати наступну поїздку, щоб отримати другу дозу вакцини за 21-28 днів.

Для організації такого вакцинного туризму Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) вже заявив, що готовий надавати Сан-Марино додаткові партії «Спутника V».

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А що з COVID-19 у Сан-Марино?

Всього з початку пандемії у країні виявили 5 083 випадки заражень, з них 90 виявились летальними. Першу хвилю епідемії у Сан-Марино зафіксували у квітні минулого року, однак вже влітку кількість заражень впала майже до нуля.

У листопаді в країні був черговий пік захворювань, однак найбільші показники приросту хворих виявили у квітні цього року. З того часу епідемія у країні пішла на спад, а влада поступово пом’якшила обмежувальні заходи.



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