Священник церкви Св. Миколая у Неаполі звернувся до президента РФ Владіміра Путіна з проханням про кошти на реставрацію будівлі.

Як пише “Європейська правда“, інформацію про це опублікували низка італійських ЗМІ, серед яких Quotidiano.

Церква барокової доби San Nicola alla Carità перебуває на реставрації з 2018 року і останнім часом зіткнулася з нестачею коштів на її завершення, через що роботи майже заморожені.

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Священник Маріо Рега розповів, що місяцями писав листи у всі можливі інституції в Італії – Міністерство культури, регіональні та місцеві органи влади – але так і не добився конкретних результатів.

Звернутися саме до Росії за грошима на реставрацію священника спонукало те, що у православ’ї Святий Миколай, ім’я якого носить церква, є однією з найбільш шанованих постатей.

“Настав час щось робити – тому я прошу президента Путіна допомогти нам заради Святого Миколая”, – цитують його.

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Церква є цінною культурною пам’яткою і прикрашена розписами Солімене, де Маттеїса, де Мура та низки інших барокових митців і скульпторів. Вона розташована за адресою: Via Toledo, 376, 80134 Napoli NA, номер телефону: 081 552 5733.

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