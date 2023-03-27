Син губернатора РФ утік з-під домашнього арешту у Міланi

Бізнесмен та син губернатора Красноярського краю Артем Усс втік з-під домашнього арешту в Італії після того, як Апеляційний суд Мілана погодив його екстрадицію до США.

Про це повідомило італійське видання La Stampa, пише “Європейська правда”.

Удень 22 березня Усс зламав свій електронний браслет і покинув квартиру у муніципалітеті Базільйо в Ломбардії. Коли на місце прибули карабінери, Усс уже втік.

Усса, сорокарічного сина магната і губернатора Красноярського краю, затримали 17 жовтня 2022 року в аеропорту Мальпенса за міжнародним ордером на арешт, виданим Федеральною прокуратурою східного округу Нью-Йорка.

Прокуратура США висунула йому звинувачення у порушенні санкцій Сполучених Штатів проти Росії та Венесуели, а також звинуватила у незаконних угодах і відмиванні грошей.

21 березня Апеляційний суд Мілана дозволив екстрадицію Усса до Сполучених Штатів.

На екстрадиції росіянина наполягала прокуратура Мілана, яка надала позитивний висновок за всіма пунктами звинувачень, оголошених у США.

Після затримання Усса в Росії на нього відкрили кримінальну справу й теж направили екстрадиційний запит Італії, сподіваючись таким чином урятувати його від американського правосуддя.

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