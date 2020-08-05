Син українського олігарха купив острів в Італії за 10 млн євро

Острів Ґаллінара в італійській Лігурії кілька днів тому був проданий за понад 10 мільйонів євро. Його купив син колишнього власника підприємства «Мотор Січ», екс-«регіонала» В’ячеслава Богуслаєва Олександр.

Як пише італійське видання Corriere della Sera, це єдиний справжній острів Лігурії. Він є природним заповідником з багатою історією. Острів Ґаллінара розташований за 1,5 кілометра від узбережжя між Альбенгою та Аласіо. Він століттями належав Католицькій церкві й слугував притулком для пап, але упродовж останніх 150 років ним володіли заможні банкіри і промисловці.

За даними видання, острів, який у Середньовіччі слугував притулком для пап, Олександр Богуслаєв купив у дев’яти сімей власників, які володіли Ґаллінарою протягом більш ніж 40 років. Він також окремо викупив будинки цих сімей.

Ширина і довжина острова Галлінара – менш ніж пів кілометра (470х450 метрів), він піднімається над рівнем моря на висоту 87 метрів. Його загальна площа – 11 гектарів.

За інформацією Corriere della Sera, 42-річний Олександр Богуслаєв має громадянство Гренади. Перемовини про придбання острова почалися у травні цього року та завершилися 17 липня.

Відео острова Ґаллінара

Батько Олександра Богуслаєва – 81-річний В’ячеслав Богуслаєв – український політик і бізнесмен. Народився в Казахстані, за національністю – росіянин. У «Мотор Січі» працює з 1966 року, обіймав посади від інженера-конструктора до гендиректора, був власником майже 15% акцій підприємства.

Був довіреною особою кандидатів у президенти Леоніда Кучми і Віктора Януковича, а також народним депутатом Верховної Ради 5-8 скликань спершу від Партії регіонів, а після її ліквідації – як самовисуванець.

На дострокових парламентських виборах Богуслаєв також балотувався до парламенту від одного з округів Запоріжжя, однак програв вибори весільному фотографу Сергію Штепі, який балотувався від партії «Слуга народу».

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