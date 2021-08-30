Сицилія повернулась у жовту ковід-зону

У зв’язку зі збільшенням кількості госпіталізацій хворих на коронавірус (понад 1300 нових випадків) на острові Сицилія із понеділка 30 серпня вводяться нові заходи щодо стримування Covid-19.

Причиною збільшення тяжкохворих хворих вважається небажання сицилійців та туристів дотримуватися маскового режиму.

З понеділка, 30 серпня життя на Сицилії регулюватимуть нові карантинні правила.

Карантинні правила

Обов’язково носити маски на відкритому повітрі.

Комендантська година не вводиться.

Дозволено в’їзд і виїзд із регіону, також з метою відпочинку.

Правила використання Green pass ті ж, що і в інших регіонах Італії (Див. попередні публікації).

Обмежується кількість присутніх у спортзалах та на культурних заходах.

Якщо поточна тенденція збільшення випадків захворювання збережеться, Сицилія ризикує переходом у помаранчеву зону.

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Стан масової вакцинації в Італії

Нагадуємо, що італійський уряд постійно наголошує на необхідності вироблення колективного імунітету, як єдиного шляху виходу із пандемії.

На час публікації статті 63,2% населення пройшли курс вакцинації.

8,2% чекають на другу дозу.

В цілому – враховуючи одноразову дозу та осіб, які перехворіли на коронавірус і які отримали одну дозу вакцини – 71,4% населення Італії захищені від складних форм Covid-19.

Маріанна Сороневич

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