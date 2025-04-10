8 квітня 2025 року в Москві відбудеться шоста церемонія вручення Міжнародної премії RB, одного з найвпливовіших заходів у сфері спортивних ставок. І цьогорічною зіркою події став легенда “Роми” Франческо Тотті. Незважаючи на суперечки та критику, італійський екс-футболіст прибув до Росії на запрошення організаторів премії. Про це повідомляє агенція Adnkronos.

Франческо Тотті — спеціальний гість International RB Award

Франческо Тотті вже приземлився в Москві, де його зустріли CEO Bookmaker Rating Аскер Тхаліджоков та керівник компанії Odds Арам Погосян. Його участь стала сенсацією: за словами організаторів, це найдорожчий гість за всю історію премії.

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«Найскладніше було організувати логістику. Ми витратили багато часу на узгодження квитків і маршруту. Тотті подорожує не один — іноді супроводжуюча особа вирушає з іншої країни. Усе має бути синхронізовано. Це дорого», — пояснив Тхаліджоков.

І додав:

«Я не можу розкрити точну суму, але йдеться про шестизначний гонорар у євро. Це точно найдорожчий амбасадор в історії премії».

Що таке International RB Award?

Міжнародна премія RB була започаткована у 2018 році для того, щоб об’єднати провідних гравців індустрії спортивного бізнесу, ставок та медіа. У 2019 році вона вже вручала нагороди найкращим компаніям галузі, а зараз перетворилася на щорічну подію, що приваблює зірок світового масштабу.

Церемонія 2025 року пройде в Палаці гімнастики Ірини Вінер. Участь у ній беруть топові представники букмекерського ринку, а також зірки спорту та шоу-бізнесу.

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