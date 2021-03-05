Смертність в Італії в 2020 році була найвищою з часів війни

В Італії в 2020 зареєстровано більше смертей, ніж у будь-який інший рік після Другої світової війни.

Відповідні дані оприлюднило італійське статистичне бюро ISTAT, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Reuters.

Загальна кількість смертей в Італії в 2020 році склала 746 146, збільшившись на 100 525, або 15,6%, порівняно із середнім показником за період 2015-2019 років.

Якщо оцінювати період з 21 лютого, коли в Італії зафіксували спалах COVID-19, і до кінця року, то “надмірна смертність” була ще вищою- 108 178, що на 21% більше, ніж за той самий період останніх п’яти років .

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Інститут охорони здоров’я Istituto Superiore di Sanita офіційно повідомив про 75 ​​891 смерть від коронавірусу у 2020 році, що становить близько 70% від загальної надлишкової смертності.

Цього року Італія продовжує реєструвати сотні смертей від COVID-19. У четвер оновлений підрахунок інституту становив 98 974.

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Офіційно COVID-19 спричинив 10% смертей в Італії минулого року.

Він став причиною 14,5% усіх смертей у північних регіонах, де вперше було зареєстровано спалах в Італії. У центральних районах він спричинив 7% усіх смертей, а в південних – 5%.

З 100 525 надмірних смертей в минулому році 76% від загальної кількості були серед людей віком старше 80 років, а 20% – серед людей у ​​віці від 65 до 79 років.

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