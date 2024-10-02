Соняшники: Історія створення фільму в Україні з Софією Лорен

У кінці 1960-х років в Україні з’явилося село з назвою “Софілоренівка”. Це неофіційна назва села Чернечий Яр, що знаходиться неподалік Диканьки на Полтавщині. Село отримало цю назву на честь відомої італійської акторки Софії Лорен, яка разом з Марчелло Мастрояні знімалася тут у фільмі “Соняшники” (I Girasoli). Ця італійсько-радянська мелодрама, режисера Вітторіо де Сіка, вийшла на екрани у 1970 році і набула популярності серед глядачів радянського часу.

Сюжет фільму “Соняшники”

Сюжет фільму зосереджується навколо історії кохання між італійкою Джованною (Софія Лорен) і солдатом Антоніо (Марчелло Мастрояні). Під час Другої світової війни їхнє життя кардинально змінюється: Джованна закохується в Антоніо, вони одружуються, але після короткої відпустки чоловіка відправляють на Східний фронт, де він пропадає безвісти. Насправді Антоніо потрапляє в радянський полон, де зустрічає російську дівчину Машу (Людмила Савельєва) і починає нове життя.

Джованна не забуває Антоніо і через 15 років вирушає до Радянського Союзу на його пошуки. Її шлях приводить до українського села, де поховані багато італійських солдатів. Після тривалих пошуків вона знаходить Антоніо, але він вже побудував нове життя, і повернення стає неможливим.

Зйомки в Україні

Зйомки фільму “Соняшники” відбувалися у липні 1969 року в селі Чернечий Яр під Диканькою на Полтавщині. Саме тут знімали найбільш драматичні сцени фільму, коли Джованна шукає сліди свого чоловіка серед могил італійських солдатів. Для цього на мальовничому пагорбі Вершигорі було побудоване бутафорне кладовище і дерев’яна церква. Також ключові сцени фільму відзняли в полі соняшників, яке вразило режисера Вітторіо де Сіка і стало причиною зміни робочої назви картини на “Соняшники”.

У масових сценах брали участь місцеві жителі Полтавщини, а Софія Лорен, яка була єдиною зіркою фільму, присутньою на зйомках в Україні, швидко здобула популярність серед місцевого населення.

Історичний контекст і конфлікти

Історія про італійського солдата, який залишився після війни в СРСР, викликала великий резонанс в Італії, адже багато італійських солдатів загинули в радянському полоні або залишилися жити в СРСР. За деякими оцінками, до трьох чвертей італійських солдатів не повернулися з радянського полону.

Виробництво фільму було затверджене міжурядовою угодою між Італією і Радянським Союзом у 1967 році. Проте під час зйомок виникли конфлікти через вимогу КДБ вирізати сцени з італійським кладовищем. Попри це, фільм вийшов на радянські екрани і здобув популярність.

Вплив фільму на Україну

Фільм “Соняшники” залишив значний слід в історії українського кіновиробництва. Місцеві жителі досі згадують участь у зйомках, а село Чернечий Яр на Полтавщині стало частиною кінематографічної історії. Софія Лорен, яка проводила час із місцевими мешканцями, стала своєрідною легендою для полтавців.