Спецслужбу Італії вперше очолить жінка

63-річна дипломатка Елізабетта Беллоні очолить Департамент інформації та безпеки Італії, який координує діяльність італійських спецслужб і розвідувальних органів як усередині країни, так і за кордоном. Вона стане першою жінкою на цій посаді.

Про це повідомляє італійське інформагентство ANSA.

Про призначення Беллоні 12 травня оголосив прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі. Рішення узгодили з парламентським комітетом із питань безпеки, голова якого Рафаель Вольпі заявив про «величезний професійний досвід і особисті риси» жінки.

Призначення Беллоні схвально сприйняли чи не всі політичні сили в Італії, зазначає ANSA. Так, очільник партії «Ліга» Маттео Сальвіні назвав її «відважною», а колишній прем’єр Маттео Ренці заявив про «чудовий вибір» очільника спецслужби.

Беллоні народилася у 1958 році в Римі. Вона однією з перших дівчат вступила до престижного Інституту імені Массиміліано Массімо (там, зокрема, вчився й чинний прем’єр Драгі), а після цього почала кар’єру в дипломатії.

У 2004-2008 роках Беллоні стала першою жінкою на чолі управління кризовими процесами МЗС Італії, де, зокрема, займалася питанням повернення на батьківщину італійців, що постраждали під час стихійних лих чи війн за кордоном.

Після роботи на керівних посадах в МЗС у 2016 році Беллоні була призначена генеральним секретарем міністерства (і також стала першою жінкою на цій посаді), де й працювала до останнього призначення.

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Департамент інформації та безпеки Італії утворили у 2007 році після реформи спецслужб у країні, внаслідок якої було утворено «парасолькову» структуру — Систему інформації для безпеки.

Департамент займається забезпеченням адміністративного захисту державної таємниці, надає рекомендації щодо діяльності італійської розвідки й контррозвідки, а також забезпечує підготовку цивільного урядового персоналу з цих питань.

За даними Європейського інституту гендерної рівності, Італія у 2020 році посідала 14-те місце з 27 за показниками рівності прав жінок і чоловіків. У порівнянні з 2010 роком у країні жінки отримали більше можливостей посідати високі посади.

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