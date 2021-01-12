Стан вакцинації від коронавірусу в Італії на 12 січня 2021

Стан кампанії по вакцинації від коронавірусу в Італії за даними Ради міністрів Італії, надзвичайного комісаріату Covid-19 та Міністерства здоров’я Італії, на 12 січня 2021 року було щеплено 731,539 осіб.

Майже через 10 місяців після того, як у першого італійського пацієнта виявили позитивний результат на новий коронавірус, Італія у неділю 27 грудня щепила перших громадян проти COVID-19. Кампанія почалася одночасно в усіх країнах Європейського Союзу.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

ВАКЦИНАЦІЯ ПО КАТЕГОРІЯХ:

1. Медичні працівники – 578,625. Немедичні працівники – 102,201. Пацієнти домів перестарілих – 50,704

В Італії діють 293 точок вакцинації.

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РОЗПОДІЛ ВАКЦИНАЦІЇ ПО РЕГІОНАХ

Найбільше провакцинованих є у регіоні Лаціо, Кампанія, Емілія Романія, Сицилії, Ломбардії, Венето, П’ємонте та Тоскані.

Більшість вакцинованих є жінками 453,421, в той час як серед чоловіків погодилися на щеплення 278,118 осіб.

Якщо розглядати щеплених за віком, 16,245 є старшими 90 років. А найбільша кількість вакцинованих є у межах 50-59 років – 203,701 осіб.

ПЛАН ВАКЦИНАЦІЇ В ІТАЛІЇ

Нагадую, план вакцинації населення від коронавірусу в Італії триватиме протягом усього 2021 року.

Вакцинація кожної людини проходитиме у дві фази, тобто треба буде зробити дві ін’єкції на дистанції трьох тижнів, якщо вам колять вакцину виробництва Pfizer, чи 28 днів для вакцини виробника Moderna.

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Вакцинація буде добровільною і контрольованою.

Міністерство охорони здоров’я створить інформаційну онлайн систему, яка дозволить державним органам перевіряти чи зробила людина щеплення і де саме вона його провела. Його називають “Patentino di immunità a chi riceve il vaccino”.

Нагадуємо, Італія стала восьмою країною у світі, яка перевищила 2 мільйони офіційно зареєстрованих випадків. Повідомляється про 70 909 смертей, що є найвищим показником у Європі та п’ятим у світі.

®Маріанна Сороневич

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