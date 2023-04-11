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Сільвіо Берлусконі, хворий на лейкемію, лежить в реанімації

Стан хворого на лейкемію колишнього прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, який нещодавно був госпіталізований з легеневою інфекцією, покращується.

Про це повідомляє ANSA, пише “Європейська правда”.

У лікарні Сан-Раффаеле в Мілані, де перебуває 86-річний Берлусконі, повідомили про покращення стану його здоров’я.

“Протягом останніх 48 годин спостерігалося поступове та постійне покращення функціональності органів”, – йдеться у заяві лікарів.

У бюлетені зазначається, що циторедуктивна, антимікробна та протизапальна терапія дають очікувані результати, що дозволяє “висловити обережний оптимізм”.

Водночас лікарі зазначили, що Берлусконі ще залишається у реанімації.

Нагадаємо, 86-річного Берлусконі госпіталізували до міланської лікарні Сан-Раффаеле 5 квітня.

Згодом лікарі підтвердили, що експрем’єр Італії вже деякий час хворіє на лейкемію.

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