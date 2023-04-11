Сільвіо Берлусконі, хворий на лейкемію, лежить в реанімації

Стан хворого на лейкемію колишнього прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, який нещодавно був госпіталізований з легеневою інфекцією, покращується.
Про це повідомляє ANSA, пише “Європейська правда”.
У лікарні Сан-Раффаеле в Мілані, де перебуває 86-річний Берлусконі, повідомили про покращення стану його здоров’я.
“Протягом останніх 48 годин спостерігалося поступове та постійне покращення функціональності органів”, – йдеться у заяві лікарів.
У бюлетені зазначається, що циторедуктивна, антимікробна та протизапальна терапія дають очікувані результати, що дозволяє “висловити обережний оптимізм”.
Водночас лікарі зазначили, що Берлусконі ще залишається у реанімації.
Нагадаємо, 86-річного Берлусконі госпіталізували до міланської лікарні Сан-Раффаеле 5 квітня.
Згодом лікарі підтвердили, що експрем’єр Італії вже деякий час хворіє на лейкемію.
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