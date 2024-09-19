Туринська плащаниця: Нові відкриття вчених у дослідженнях

Прорив у вивченні Туринської плащаниці

Вчені зробили важливий крок у дослідженнях Туринської плащаниці, використовуючи сучасні рентгенівські технології для підтвердження теорій, які раніше лише обговорювалися. Ця тканина, в яку, за віруванням, був загорнутий Ісус Христос після розп’яття, залишається об’єктом численних досліджень та суперечок.

Значення плащаниці

Туринська плащаниця, також відома як Священна плащаниця, вважається артефактом, що має величезне релігійне значення. Католицька церква не підтверджує її автентичність, але вона зберігається в Капелі делла Сакра Сіндоне в Турині, де відбуваються численні паломництва.

Плащаниця вперше згадується в Біблії, зокрема в Євангелії від Матвія (27:59-60), де згадується «нове полотно», в яке Ісус був загорнутий після смерті.

Нові дані про походження

Після майже 700 років з моменту першої експозиції плащаниці в 1350-х роках, італійські дослідники, що працюють в Інституті кристалографії Національної дослідницької ради, вперше змогли точно датувати цей артефакт. З використанням новітньої рентгенівської техніки вони встановили, що тканина була виготовлена приблизно 2000 років тому.

Дослідники підкреслюють, що результати їхніх вимірювань узгоджуються з даними, отриманими від зразка льону, датованого 55-74 роками н.е., який був виявлений в Масаді, Ізраїль. Це відкриття надає нові свідчення про історію Туринської плащаниці та її можливе походження.